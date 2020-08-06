青年被指雷射筆照射警車　控管有武器脫罪 (17:30)

青年去年中秋節正日在觀塘碼頭附近以雷射筆照射向警車兩次，車內警員稱左眼受傷，其同袍即下車拘捕被告。青年否認一項管有攻擊性武器罪受審，裁判官今在觀塘裁判法院裁決，不爭議被告曾照射警車，但由於警車與被告相距甚遠，控方未能證明被告明知車內有警員而刻意照射，故未能證明他有意圖傷害警員並裁定他罪名不成立。
被告梁健樂（26歲）被控去年9月13日在觀塘基業街公廁外管有一支雷射筆，意圖作非法用途使用。
裁判官裁決指出，案發乃中秋節正日，法庭雖接納被告當時持雷射筆作賞月慶祝，但仍須分析被告除此用途外，有否意圖發射光束傷害警員。
裁判官表示，聲稱左眼受光束所傷的警員，以及下車追截及拘捕被告的警員，兩人對被告身分的供辭均清晰、合理、一致，故裁定被告就是案發對警車發射光束的人。
不過，裁判官重申，這並不代表被告有意圖向警員發射光束，因為案發現場沒有示威，場地和平，以及被告與警車相距超過50米，警車的車窗設計令外面無法內望，認為被告案發時或不知道警車內有警員。基於控方未能證明被告行為是對準警員，而聲稱受傷警員亦未呈上醫療報告，其口述傷勢或被誇大，故裁定被告罪名不成立。
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