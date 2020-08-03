涉中環碼頭表演引數人駐足　兩女被控組織受禁群組聚集一人不認罪 (18:30)

首被告為歐麗花（38歲），次被告為楊佳（38歲），均持有香港身分證。兩人被控於今年4月17日在中環9號碼頭的公眾地方外組織受禁群眾聚集，違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）。首被告不認罪，將排期審訊；次被告則承認控罪。

裁判官余俊翔表示，被告在現場放置音響及櫈，就是希望有人駐足觀看，自然令人聚集，而當日共有5人在場參與，證明被告的舉動確令人群聚集，違反公眾安全，因此法庭應向組織者，判處比一般罰款2000元更高的金額，遂判次被告罰款3000元。

控方案情指出，當晚近7時，女便衣警員在中環碼頭巡邏，看到次被告與另一名女子，在案發地點使用無線音響器材唱歌跳舞，並放置了4張櫈，其間有3名男子駐足觀賞，惟眾人的距離均少於1.5米。警員其後上前查問，次被告承認架設音響及座位，隨即被捕。在場觀賞的3男因違反「限聚令」，被發定額罰款通知書。

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