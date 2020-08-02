新冠肺炎｜應否全民檢測？　袁國勇：需議成本效益、可行性 (17:20)

袁國勇向本報指出，當社會只有一、兩宗個案，全民檢測不具成本效益，但隨着個案愈來愈多，每日有逾百宗個案，即有更多隱形個案在社區，考慮便有所不同，「（每日）100宗做（全民檢測）是否cost effective（有成本效益）？還是1000宗才cost effective？」他沒為此下定論，認為全民都可就此討論。

除了成本效益，袁國勇表示要思考是否「行得通」，內地檢測分不同小區，在小區內的人不可周圍去，否則未驗完的人帶病毒周圍走，都有可能傳播病毒。目前新冠病毒較常見的潛伏期是5日，他反問：「可不可以5日驗750萬人？」

袁國勇稱，他只按醫學及科學討論，如何決定及執行不是他能處理。他重申，現時最高風險是不戴口罩的時間，與家人相聚、在食肆吃飯都不會戴口罩，因此要盡量減少，才可堵截病毒傳播。

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