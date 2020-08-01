新冠肺炎｜明愛醫院內科醫生初步確診　有接觸病人昨為最後上班日 (17:20)

．明愛醫院一名內科男醫生剛初步確診，其一名同住家人昨晚（7月31日）確診，該醫生今早因喉嚨痛到急症室求醫，接受檢測後剛初步確診，院方正展開接觸追蹤，其最後上班日為昨日，有接觸病人，工作期間有戴外科口罩及有注意手部衛生

．基督教聯合醫院一名88歲長期病患男病人，昨晚因氣促入院，獲安排入住單人病房，其後病情轉差，今早約5時半離世，入院時曾做病毒檢測，今早證實初步確診

．屯門醫院一名81歲長期病患男病人確診，他曾到急症室求醫，並於急症室病房逗留，院方展開接觸追蹤，兩名病人曾於同一病格，被列為緊密接觸者，一名病人正於屯門醫院隔離檢疫，另一名病人已出院，會交由衛生防護中心跟進。兩名清潔洗手間的員工當時沒穿著合適保護裝備，因此被列為緊密接觸者，會安排檢疫

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