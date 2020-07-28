黃大仙3死車房爆炸案　控方稱被告無牌維修「明知不能為而為之」 (21:32)

被告黎駿豪（37歲）否認於2015年4月26日，因嚴重疏忽而非法殺死車房東主胡漢偉、的士司機陳錦波及相鄰玻璃店女東主伍靄霞。

控方陳辭時表示，雖然沒有證人親眼看見被告維修石油氣缸，但綜合環境證供，被告是當天車房內唯一拆卸石油氣缸的人。控方稱，蒐證人員事後在維修槽發現用過的氣缸燃料泵及斷裂風扇葉，閉路電視亦看到被告在爆炸前拿着水桶進入車房，可合理推斷被告當時打算更換燃料泵，並利用水桶把缸內石油氣釋出，因而令石油氣積聚；旁邊的電風扇之後因晃動跌落維修槽，產生火花而造成爆炸。

辯方將於明日（29日）結案陳辭，預計陪審團本周四（30日）退庭商議。

相關報道：

黃大仙3死車房爆炸案續審 女死者丈夫：妻被困閣樓終燒死（7月10日）

黃大仙3死車房爆炸案 車房技工涉誤殺受審 控方稱被告非認可維修人員（7月13日）

黃大仙3死車房爆炸案 專家證人：人為導致氣缸漏氣 非機件自然損耗 （7月15日）