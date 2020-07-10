黃大仙3死車房爆炸案續審　女死者丈夫：妻被困閣樓終燒死 (15:50)

被告黎駿豪（37歲）被控於2015年4月26日在黃大仙環鳳街63號舖車房內，因嚴重疏忽而非法殺死車房東主胡漢偉、的士司機陳錦波及相鄰玻璃店女東主伍靄霞。

死者伍靄霞的丈夫、相鄰玻璃店男東主伍乾元作供時憶述，當日他與妻子在玻璃店閣樓收拾東西，準備前往美國。爆炸前他恰巧到隔壁店舖取回鹹魚，回去時就看到爆炸發生，「一個火球衝咗去對面，牆都冧埋」。玻璃店隨即起火，他嘗試營救妻子但不成功，消防到場後，妻子仍在閣樓叫救命，他請求消防「快啲救我太太」，但消防卻表示大火未能入內，最終只找到她的遺體。

夜更司機黃福根供稱，他與死者陳錦波租用同一的士，前一天陳錦波將的士交給他前，車子有輕微碰撞，曾到該車房檢查，發現有10厘米花痕在泵把。他前一晚駕駛的士仍然一切正常，沒有異樣。聆訊下午繼續。

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