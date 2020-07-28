消息：港大校委會決定即時解僱戴耀廷 (20:50)

【20:50】港大校友關注組表震驚憤怒 促撤解僱決定

港大校友關注組發表聲明，強烈譴責港大校委會解僱戴耀廷的決定，認為這是政治決定，對此表示震驚及憤怒，促請大學撤回解僱決定，回歸正常人事管理政策。

關注組指出，戴耀廷在港大享有終身教席，他正就佔中案的罪成裁決保釋等候上訴，港大教務委員會就個案調查後，指出雖然戴耀廷的行為被視為不當，但不足以構成解僱；惟校委會現時違反教委會建議，在戴耀廷就佔中案等候上訴期間解僱他，是違反程序公義，同時有違聯合國教科文組織《關於高等教育教學人員地位的建議》當中，有關高等學府解僱原則的內容。

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【20:07】消息稱，港大校委會以極大比數，決定即時解僱戴耀廷。

【18:11】校委會本科生代表李梓成表示，此事將成為《港區國安法》下，院校自主及學術自由的第一仗，呼籲校委會其他成員公正投票。

港大教務委員會早前認為，戴耀廷在佔中案被定罪，屬行為不當（misconduct），但不構成充分解僱理由。李梓成說，戴耀廷正就佔中案上訴，今日校委會討論後有三個可能，包括待上訴結束後再決定他的去留、接納教務委員會建議，或不接納相關建議。相關報道：港大校委會明定奪戴耀廷去留 教委會意見：解僱理由不充分（7月27日）

李梓成稱，今次會議結果或影響深遠，可能成為國際博弈下的籌碼，呼籲其他校務委員即使政見及取態不同，都要公正投票。

港大校委會成員包括法律學院首席講師張達明、立法會議員石禮謙等。不過張達明表示，因在佔中上訴案代表戴耀廷，為免利益衝突，會避席校委會會議。