新冠肺炎｜梁卓偉研八達通出行數據　病毒即時傳播率料回落至少於1 (18:00)

病毒即時傳播率少於1 即一名染疫者不足以傳染給一人

梁卓偉又說，根據早前的研究，若在本地出現爆發期間防疫措施鬆懈，按鬆懈多長時間，需要3至7倍時間才可恢復至原本水平，他估計本港早前鬆懈了大約兩周，料需兩個半月才可恢復至第三波疫情前的水平，即每日新增確診數字維持低水平。

此外，港大分析了部分患者體內病毒的基因排序，發現最近一波疫情本地個案體內的病毒，與4、5月時本地個案如荃灣梨木樹邨、沙田瀝源邨等病毒不同，相信這一波疫情不是源於早前的本地個案蔓延，而是源於輸入個案，最少有3個源頭，梁卓偉相信是獲豁免檢疫的機組人員、海員等，乘搭的士時把病毒傳給的士司機，其他的士司機再經彬記粥麵美食等食肆交叉感染，令社區疫情蔓延。

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