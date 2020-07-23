康文署封灘　市民搬欄拆鎖硬闖游泳【多圖】 (16:00)

康文署於本月15日暫停開放轄下所有戶外設施，至21日加強封閉泳灘，包括泳灘內的冲身設施、更衣室及洗手間。惟連日仍有市民搬開圍欄硬闖泳灘範圍，又破壞洗手間門鎖入內冲身。西貢清水灣第二灘的更衣室今早（23日）有人強行破壞水掣的保護鐵籠，職員報警，警方列作財物損毁處理。

港九拯溺員工會發言人胡啟榮表示，發現有不少人拉開圍封泳灘的「紅白帶」進內游泳，並自行搬開更衣室外的鐵馬使用冲身涼設施，甚至有人因荃灣麗都灣泳灘的洗手間被封，在門外大便。胡啟榮稱，若大家都不理會封灘，會造成人群聚集，增加感染風險。他亦稱，泳灘現在沒有救生服務，市民的水上安全不獲保障，而且破壞泳灘設施屬刑事罪行，呼籲市民要忍耐，同心抗疫。

記者今日下午1時許到西貢清水灣二灘觀察，現場廣播及康文署告示均提醒泳客泳灘已關閉、沒有救生員服務，以及提醒限聚令下不得多於4人聚集。泳灘多個出入口、更衣室及廁所外有封條及上鎖。至下午約2時，泳灘上仍約有40至50人在曬日光浴及游泳，部分家長帶同子女暢泳。

泳客Harrson自備防護面罩到清水灣二灘游水。他早前從美國經上海返港、隔離14日，但相信病毒在夏天會減弱，自己亦有與泳客保持1.5米距離，故不擔心泳灘有感染風險。

退休的馬先生表示，在家中很悶，習慣每周到泳灘游泳兩次，即使疫情下泳灘封閉，他仍如常到泳灘，「覺得呢度都安全」。蔡先生與朋友中午到達泳灘後始知道封閉。他認為，泳灘比較空曠，不擔心有感染風險，「活動下都健康啲」。

在屯門黃金泳灘，不時有廣播提醒泳灘已因應疫情關閉，泳灘大部分出入口以鐵馬攔住，惟泳灘上仍有最少50人聚集，大部分人沒戴口罩。沙灘上無救生員當值，僅有數名文員在辦公室內工作。泳灘更衣室被鐵馬及黃色膠板封閉，遊人試圖拉開膠板不果，轉為使用無障礙洗手間更衣，並在泳灘上的洗腳處淋浴。

黃金泳灘旁一間餐廳職員表示，當局封灘後訪客明顯減少，今天僅有一名客人光顧，生意慘淡。他認為當局所謂「關閉海灘」形同虛設，認為當局應改以票控方式阻止違規者。

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