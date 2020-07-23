張震遠串謀詐騙證監會判囚4年 (16:40)

官：張震遠身敗名裂 蔡達英因「愚忠」犯案

【16:40】法官胡雅文判刑指出，張震遠及蔡達英兩人無疑都是品格良好的人，尤其張震遠屢任公職，對社會貢獻良多，形容他今次被定罪是身敗名裂。

法官接納案中沒有人遭受實際金錢損失，不認為案件對本港金融體際造成損害，認同張震遠犯罪原意是「爭取時間」以維持商交所營運，其出發點並非為個人私利。但法官指出，此等控罪性質嚴重，法庭須平衡公眾利益及予以阻嚇，故此把張震遠的串謀詐騙罪量刑起點定於3年半，欺詐罪起點定於3年，考慮他個人背景後兩罪均獲扣減半年刑期，其中欺詐罪的1年刑期與另一罪分期執行，張震遠終被判入獄共4年。

至於蔡達英，法官指出，他只按張震遠指示行事，形容他是「追隨者」，犯案僅因「愚忠」，又慨嘆他是案中最大損失者，失去正面聲譽及專業資格。考慮到案件持續近7年，蔡達英一早認罪及出庭頂證張震，大幅減刑後判他入獄1年。

商業罪案調查科訛騙組總督察馮培基庭外表示，警方歡迎法庭裁決，重申會致力維護本港金融體制穩健。

【14:59】現年62歲的張震遠經審訊後被裁定串謀詐騙及欺詐兩罪罪成，同案被告蔡達英早於前年承認串謀詐騙罪，一直獲保釋以在審訊中頂證張震遠，惟上周蔡達英在張震遠被定罪後，亦須還押。

控方案情指出，張震遠在商交所財困期間，以多個手法串謀詐騙證監會，包括7次將700萬至3500萬元空頭支票存入戶口；7次在向證監會提交財務報告的限期前，存入大量資金到戶口，其後快速轉走資金；7次向證監會提交虛假資料；6次操縱財務報告內容誤導證監會；5次在同日未轉走大筆款項前，截取帳戶結餘紀錄向證監會遞交財務報告。

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