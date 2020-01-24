張震遠詐騙證監會罪成還押候判　羅范椒芬求情稱林鄭月娥曾讚被告是「最好公職人員」【附時序】 (14:34)

法官指出，各種證供均顯示被告張震遠（62歲）在商交所事必躬親，每項交易均得他簽署，認為被告只是在審訊時粉飾不熟悉商交所財政狀況。法官考慮到蔡達英庭上作供後，認為蔡誠實可靠，又稱他只是「奉命行事的人」，同時不接納被告自辯，認為被告為脫罪而「度身訂造」供辭，終認定被告就是指使蔡達英製作虛假財務報表的人，裁定他兩罪罪成。

張震遠一方求情稱，被告只是固執地認為設立商交所對香港有益，案件沒有損害其他人或本港營商聲譽，並稱被告不為私利，沒有獲益，「他最後只賺得一張破產令」。

羅范椒芬求情信稱曾蔭權、曾俊華支持商交所計劃

張震遠獲多名公職人員撰求情信，其中現任非官守行會成員羅范椒芬在信中透露，前特首曾蔭權及前財政司長曾俊華當年大力支持被告的商交所計劃，又引述現任特首林鄭月娥當年稱讚被告是「不僅其中最好，而是最好」的公職人員。

同案被告蔡達英求情表示，案件持續7年令他心力交瘁，他現已無法繼續任會計師，望法庭念及他2018年已認罪，及後出庭頂證張震遠協助控方，判他緩刑或短期監禁。

控方案情稱，商交所2011年4月獲「自動化交易服務（ATS）」認可後，翌月起財務已日漸惡化，透過7次開空頭支票、存入資金再轉走等伎倆，「壯大」帳目結餘，免遭撤回ATS認可；其後，證監會發現張震遠訛稱獲3000萬美元注資，以及提交相關虛假文件，揭發本案。

張震遠簡歷與案發時序：（案發日期為2012年5月至2013年5月）

2011年：出任前特首梁振英的競選辦主席

2012年3月：梁振英當選特首

2012年7月：獲委任為行會成員

2013年5月：商交所被證監會終止交易服務，張震遠亦辭去所有公職

2015年：被高院頒令破產

2020年1月：在區域法院就本案受審

2020年7月17日：被裁定串謀詐騙及欺詐兩罪罪成