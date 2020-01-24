英最高法院院長韋彥德：《港區國安法》條文惹關注　會否向港終院續派法官　視乎港能否維持法治 (17:00)

【17:00更新】身兼香港終審法院非常任法官的英國最高法院院長韋彥德勳爵（Robert Reed）周五（17日）透過英國最高法院發聲明，稱《港區國安法》條文引起關注，而英國最高法院在香港回歸後派兩名法官在香港終院擔任法官的協議會否繼續，須視乎香港能否維持司法獨立及法治。
韋彥德表示，《港區國安法》的影響取決於條文如何被行使，但「毋庸置疑」的是香港終院法官會繼續秉持《基本法》第85條，即「香港特別行政區法院獨立進行審判，不受任何干涉，司法人員履行審判職責的行為不受法律追究」。他又引述現任終院首席法官馬道立的言論稱，司法獨立及法治是香港的基石，受《基本法》保證，香港司法機構的任務及憲制責任亦是要維持及保護司法獨立及法治。
韋彥德表示，英國最高法院支持香港終院法官捍衛司法獨立及法治，會與英國政府因應香港局勢發展，持續評估兩者在香港的位置；英國最高法院所派的兩名法官在香港終院擔任法官的協議會否繼續，須視乎香港能否維持司法獨立及法治。
韋彥德又透露，另一名原在香港終院列席的英國最高法院法官何熙怡女男爵退休後，他現時為唯一一名列席於香港終院的英國最高法院法官，英國最高法院未有安排新一名法官接任，今年亦無英法官獲派審理香港終院案件。
翻查司法機構網站資料，何熙怡名字仍保留在終院非常任法官名單上。而根據終院網頁資料，韋彥德於2017年成為香港終審法院非常任法官。他於2011年獲委任為英國最高法院法官，現任院長。他亦是歐洲人權法院專案法官小組成員。
司法機構回覆本報查詢時指出，隨着何熙怡女男爵今年早前退休，韋彥德勳爵是現時唯一一名同時是英國現任法官的非常任法官，何熙怡女男爵仍然是終審法院非常任法官，現終審法院共有14名來自其他普通法司法管轄區的非常任法官，分別來自英國、澳洲及加拿大。司法機構強調，司法機構獨立和法治乃是香港社會的基石，並受到《基本法》的保障。