英最高法院院長韋彥德：《港區國安法》條文惹關注　會否向港終院續派法官　視乎港能否維持法治 (17:00)

韋彥德表示，《港區國安法》的影響取決於條文如何被行使，但「毋庸置疑」的是香港終院法官會繼續秉持《基本法》第85條，即「香港特別行政區法院獨立進行審判，不受任何干涉，司法人員履行審判職責的行為不受法律追究」。他又引述現任終院首席法官馬道立的言論稱，司法獨立及法治是香港的基石，受《基本法》保證，香港司法機構的任務及憲制責任亦是要維持及保護司法獨立及法治。

韋彥德表示，英國最高法院支持香港終院法官捍衛司法獨立及法治，會與英國政府因應香港局勢發展，持續評估兩者在香港的位置；英國最高法院所派的兩名法官在香港終院擔任法官的協議會否繼續，須視乎香港能否維持司法獨立及法治。

韋彥德又透露，另一名原在香港終院列席的英國最高法院法官何熙怡女男爵退休後，他現時為唯一一名列席於香港終院的英國最高法院法官，英國最高法院未有安排新一名法官接任，今年亦無英法官獲派審理香港終院案件。

翻查司法機構網站資料，何熙怡名字仍保留在終院非常任法官名單上。而根據終院網頁資料，韋彥德於2017年成為香港終審法院非常任法官。他於2011年獲委任為英國最高法院法官，現任院長。他亦是歐洲人權法院專案法官小組成員。

司法機構回覆本報查詢時指出，隨着何熙怡女男爵今年早前退休，韋彥德勳爵是現時唯一一名同時是英國現任法官的非常任法官，何熙怡女男爵仍然是終審法院非常任法官，現終審法院共有14名來自其他普通法司法管轄區的非常任法官，分別來自英國、澳洲及加拿大。司法機構強調，司法機構獨立和法治乃是香港社會的基石，並受到《基本法》的保障。

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