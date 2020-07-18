新冠肺炎｜屯門眼科中心3文員確診33員工送檢疫　中心周一關閉 (22:48)

【22:48】新界西醫院聯網發言人表示，因應屯門眼科中心3名文員確診新冠病毒，聯網已為33名被列為密切接觸者的員工作新冠病毒測試，31人結果呈陰性，兩人正等候檢測結果，這批密切接觸者將會入住檢疫中心。聯網會陸續安排中心所有職員及外判人員接受病毒測試。目前並無眼科中心病人被列為密切或其他接觸者，聯網為謹慎起見會為眼科中心同座的洗腎中心員工及病人，合共100人安排測試。

由於眼科中心大部分文職員工將要入住檢疫中心接受隔離檢疫，眼科中心將於周一（20日）暫時關閉，已預約當日手術或門診的病人毋須回到眼科中心，職員會為病人安排改期；病人如有緊急需要，可前往屯門醫院急症室或就近急症室求醫。聯網預計7月28日前的手術及門診服務可能會受到影響。如有查詢，病人可於明日（19日）下午1時至5時，或下周一至五早上9時至下午5時致電2478 5122。

【16:55】屯門眼科中心地下辦公室3名文員確診：

．42歲女子，7月15日頭痛、咳、發燒38.9度，翌日喉嚨痛，到職員診所求醫，檢測顯示新型冠狀病毒陽性，肺片清，肝腎功能及驗血報告正常。港大微生物學系講座教授袁國勇表示，這顯示病人有感染但情況非常穩定

．30歲女子，一直無病徵，因被列為密切接觸者，7月17日接受新冠病毒檢測呈陽性，肺片清，除白血球數量稍微偏高外一切正常

．41歲女子，7月10日開始流鼻水，7月17日喉嚨痛，新冠病毒檢測陽性，肺片清，無發燒

衛生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會稱，據她了解，3名確診者均在屯門居住，可能曾一同吃飯、有在診所以外的接觸。醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，屯門眼科中心約30多名職員或須入住檢疫中心。

【12:50】新界西醫院聯網發言人指出，屯門眼科中心一名女文員周四（16日）前往屯門醫院職員診所求診，昨日（17日）其深喉唾液樣本檢測呈陽性反應，現正等待進一步檢測結果。該文員在屯門眼科中心地下的辦公室從事後勤工作，近期最後一日上班是周三（15日）。

截至今早，新界西醫院聯網安排了最少28名職員進行檢測，發現另外兩名主要在地下辦公室工作的文員亦初步確診，這兩名文員昨日有上班，工作期間全程佩戴口罩。

新界西醫院聯網已安排屯門眼科中心昨晚進行徹底清潔消毒，聯網正聯同衛生防護中心一同跟進事件並追蹤相關的密切接觸者。

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