首批涉8．31暴動罪被告提堂　兩人缺席聆訊遭通緝 (21:15)

首宗案件6名被告為攝影師王茂俊（29歲）、同為學生的簡梓濱（21歲）、龍欣樺（20歲）、連俊雄（19歲）、溫嘉霖（20歲）及卓嘉豪（24歲），共被控9項控罪，包括非法集結、暴動、襲擊致造成身體傷害、搶劫及刑事損毁等。王茂俊及龍欣樺缺席聆訊，餘下各人暫毋須答辯。

王茂俊、龍欣樺、連俊雄及溫嘉霖被控於去年8月31日，在港鐵旺角站參與暴動，以及刑事毁壞該站內的4部出入閘機、一部液晶顯示屏、4部售票機、車站控制室玻璃、18部閉路電視鏡頭及一個滅火筒。

4人連同卓嘉豪另被控於同日，在太子站L2月台參與暴動，及在上址襲擊男子X及Y；王茂俊、龍欣樺及卓嘉豪被控在上址搶劫女子Z的手提電話，其中王茂俊被指破壞該電話。

龍欣樺亦被控於去年9月1日，在港鐵油麻地站C出口梯間管有兩個能發出雷射光束的裝置。王茂俊及簡梓濱另被控在旺角彌敦道與奶路臣街交界參與非法集結。

第二宗案件被告為14歲男生，今日在九龍城裁判法院少年庭提堂，暫被控各一項非法集結及在公眾地方管有攻擊性武器罪名。

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