代人購入物業被徵107萬買家印花稅　市民質疑違憲提司法覆核 (22:15)

申請人為王詠華（譯音），被告為印花稅署長。

申請書指出，申請人於2013年初以718萬元購入觀塘道一物業，同時簽下一份信託契約，聲明她只以信託人身分代王姓香港男子持有該物業，買樓款項亦由王姓男子支付。其後申請人透過律師向被告提供相關文件，要求豁免繳交買家印花稅，但被告因申請人透過信託方式代為持有物業，向她徵收107萬元買家印花稅。

申請人指出，根據立法會文件，政府於2012年修訂《印花稅條例》，推出買家印花稅，表明徵稅是為遏止熾熱樓巿，讓香港永久居民優先置業；同時政府新聞稿沒列明獲豁免買家印花稅的買家須「代表其本人行事」。申請人認為條文是為確保港人成功置業，但署方同時亦向其徵收買家印花稅，有違《基本法》保障私有財產權。

申請人曾向高院上訴庭提出上訴，但上訴庭認為有關爭議屬司法覆核範疇，暫緩其上訴申請。

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