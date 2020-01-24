新冠肺炎｜聖母書院中一生初步確診停課兩周　中一照常註冊　毗鄰聖母小學停課兩日 (22:20)

至於聖母書院會否安排學生及教職員接受深喉唾液測試，校方稱有待衛生防護中心進一步指示。

教育局回覆查詢表示，現時沒迹象顯示學校是感染源頭，局方會與有關學校及衛生防護中心保持緊密聯絡，為學校提供適切支援。局方指出，若校內有人確診，衛生防護中心一般建議有關學校停課14日；如與教職員或學生有密切接觸的人確診，受影響教職員及學生須接受強制檢疫14日，其間不可回校上課。

本港今日新增24宗新型冠狀病毒確診個案當中，一名的士司機留醫深切治療部，其妻子及女兒亦初步確診，女兒為聖母書院學生。（詳情：坪石邨彬記粥麵群組增最少5個案 一婦於華蘭中心百佳壽司檔工作）

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