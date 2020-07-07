新冠肺炎｜火炭培基小學、沙田崇真學校有學生家長確診 (19:35)

另外，油蔴地天主教小學（海泓道）發出停課通告稱，今日有一名與該校J.1E和J.5E兩名學生同住的親友初步呈陽性反應，正待衛生署作第二次檢測，為安全起見，學校明日（8日）停課一天，以作徹底消毒及清潔；校方亦已通知校車公司作徹底消毒及清潔。
培基小學今早向家長發通告稱，早上接獲「一誠班」（小一班別）學生家長來電，告知學生的父親對深喉唾液檢測呈陽性反應，現已入院。學校職員回覆本報查詢稱，校方收到消息時全校學生已回校上課，目前他們已放學，又稱目前仍未收到衛生防護中心通知，有關該名家長確診的最新消息。相關報道：醫管局IT員工確診 發病前到迪士尼 女兒讀培基小學
沙田崇真學校亦向家長發通告，稱早上接獲2B家長通知，告知學生父親對深喉唾液檢測呈陽性反應，並已入院。相關報道：石門「豐鍋雞煲」廚師確診 昨退燒曾上班
新冠肺炎 相關報道：
演藝學院關閉灣仔及伯大尼校園至另行通知 確診學生上月17日起沒返校
演藝學院有人確診學生撤離 慈雲山港泰護老中心老翁、九龍醫院IT員工初步確診
中華基督教會扶輪中學中三生確診 光明英來學校有教職員家人初步確診
新冠肺炎專輯：bit.ly/38tWkQ3
相關字詞﹕抗疫新階段 新冠肺炎 新冠病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒疫情 新型冠狀病毒香港 2019冠狀病毒病 編輯推介