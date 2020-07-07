新冠肺炎｜慈雲山一安老院有院友初步確診　老翁探妻隔玻璃相見 (11:31)

丘太入住該院舍一個多月，丘伯伯稱一直可以在正門前走廊探望她，沒有限時。他稱太太和其他院友平時沒戴口罩，今日才首次見到太太戴口罩。至於院內環境，丘伯伯稱從未內進而不清楚。本報記者嘗試查詢職員但未獲回應。

丘伯伯表示擔心太太健康，但由於受政府資助住院，未能轉往其他院舍。至於會否安排太太做病毒測試，他說交由院舍決定。

黃大仙區議員、民主黨張茂清到相鄰疑爆疫院舍的大廈視察，他稱職員與住客共用同一電梯，亦有住客的家屬住在相關老人院。張稱大廈法團已自行安排清潔及消毒；他嘗試聯絡醫管局、衛生防護中心及食環署，均未獲告知有關確診者的任何資料，認為安排混亂，令街坊非常擔心。

今早11時許，3名身穿醫管局標誌制服的女子及一名自稱醫管局醫生的男子進入疑爆疫護老中心，但未回應所為何事。4人進入院舍後，在正門走廊穿上防護衣才進入住宿範圍。

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