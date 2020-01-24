港區國安法｜國安法第43條實施細則明生效　警助理處長可授權無手令入屋蒐證 (21:22)

《港區國安法》第43條實施細則今日（6日）刊憲公布，明日（7日）生效。《實施細則》包括在特殊情況（如緊急情況）下，助理處長級或以上警務人員可授權其人員在無手令的情況下，進入有關地方蒐證；警務處長如有合理懷疑，可在保安局長批准下，要求移除在電子平台發布的危害國家安全的信息。
特首林鄭月娥於今日首次召開的國安委會議上，會同國安委行使《國安法》第43條所授予的權力，為警務處維護國家安全處等執法機構，制定使用第43條所規定的措施的相關實施細則。
《實施細則》包括為相關人員採取該特定措施以防範、制止及懲治危害國家安全罪行時的細則，以及為確保有效執行措施所需的相關罪行和罰則，以完善特區維護國家安全的執行機制。
《實施細則》要點包括︰
．為蒐證而搜查有關地方
．限制受調查的人離開香港
．凍結、限制、沒收及充公與危害國家安全罪行相關財產
．移除危害國家安全的信息及要求協助
．向外國及台灣政治組織及其代理人要求就涉港活動提供資料
．進行截取通訊及秘密監察的授權申請
．提供資料和提交物料
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