新冠肺炎｜兩確診者曾光顧西九龍中心KFC　肯德基：分店停業一天消毒 (21:29)

本港今日（5日）新增兩宗新型冠狀病毒本地確診個案，其中一名確診41歲女子（個案1263），6月24日曾與大圍美田邨美秀樓46歲確診女子（個案1233）在深水埗西九龍中心肯德基（KFC）快餐店見面及吃下午茶。肯德基今晚回應稱，涉事分店將停業一天，進行全面徹底清潔及消毒。
肯德基表示，該分店員工每日上班前及下午均有檢測體溫，6月24日至今未有員工出現疑似病徵，並重申旗下所有分店實施嚴謹防疫措施，包括全線員工於工作期間必須全程佩戴防護口罩、每小時清潔雙手並進行消毒等。
海關：駐屯門碼頭曾光顧飯堂關員將病毒檢測
另一名確診的59歲男子（個案1269），分別在坪石邨及屯門內河碼頭的建榮飯堂上班。海關表示，已接獲衛生防護中心通知，中心將盡快安排於6月以來駐守內河碼頭、曾光顧涉事餐廳的海關人員接受病毒測試。海關稱，暫時未接獲該駐守點有人員出現病徵的報告，已加強於工作地點的消毒清洗工作。
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