港區國安法｜回應加國停與港引渡條約　李家超：政治凌駕法治　鄭若驊：干預中國內政 (14:05)

李家超指出，現時香港和加拿大平均每年會移交1至2名逃犯，引渡條約可保護兩地社會治安，若加國擔心有危害國家安全的特工被捕是可以理解。但他稱引渡條約是針對一般罪行，批評加國政治凌駕法治，認為加國應向世界解釋，為何容許逃犯不須負法律責任。

出席同一節目的律政司長鄭若驊表示，加拿大做法很可能違反國際法，若加拿大想用此方法影響國家安全的體制，是嘗試干預中國內政，對法治亦有很大打擊。她對加拿大的做法感到極失望和遺憾。

另外，中國駐加拿大使館發言人周五批評，加拿大對中國全國人大常委會通過《港區國安法》妄加評論，對於加拿大不允許對香港出口敏感軍用品、中止加港引渡條約等措施，表示強烈不滿和堅決反對。發言人強調，加拿大等個別西方國家出台任何錯誤舉措，都絕不會影響《港區國安法》實施。

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