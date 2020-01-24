港區國安法｜港澳辦副主任鄧中華：人大常委會非單次獲授權　未來可按情況續制訂國安法【短片】 (13:45)

《港區國安法》日前生效，港澳辦副主任鄧中華於央視節目《焦點訪談》中表示，全國人大授權人大常委會訂立《港區國安法》，並非只是一次的授權，常委會將來可以根據香港實際情況，繼續制訂相關法律，並就危害國家安全有關行為定罪量刑。
《港區國安法》分為6章共66條，是一部兼具實體法、程序法和組織法內容的綜合法律。鄧中華指出，《港區國安法》包含這三方面的內容，是根據全國人大的決定，同時考慮到香港的特殊性，令維護國家安全制度變成有效制度。
他亦稱，中國刑法對危害國家安全罪規定了十多項，惟《港區國安法》僅針對其中四種罪行（分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪及勾結外國或境外勢力危害國家安全罪），目的是要重點打擊當前在香港發生的危害國安行為。現時中央在港機構僅對該四種罪行進行管轄，且大部分案件是由香港特區政府相關機構去審理。
鄧中華表示，香港從回歸當天就重新納入到國家的治理體系，《港區國安法》能為香港有效維護國安提供保障制度和機制，亦能切實推進中央對香港全面管治權的落實。
（央視網）
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