教大學生會辦追思會　悼念墮斃學生校友 (17:00)

追思會下午約2時開始，數十人到校參加，包括香港大學、科技大學、城市大學等多間大學學生會代表，眾人默哀並唱《願榮光歸香港》。教大學生會會長黃泳其發言稱，過去一年很多人對香港及自己的未來失去信心，但未來應拒絕噤聲和屈服，用教育、真理及信念改變香港，讓每個人都能享受自由的空氣。

有批評認為《願榮光》是港獨歌曲，對於「港區國安法」立法後能否繼續奏唱，黃泳其說，歌曲除了有社會運動的意味，「更大意思是鼓勵人要堅持努力走下去」，故藉着唱這歌表達對逝者的思念，以及鼓勵在世的人。她又說，日後「港區國安法」實施時或有「擺龍門」情況，認為無法作太多避忌。

教大職員王太與丈夫及兩名女兒到校參與追思會。王先生說，帶同女兒出席追思會，是希望她們加深認識過去一年社會發生的事。「港區國安法」即將立法，王先生說，會擔心港區國安法的影響，但仍會盡量出席反修例運動相關活動，「香港人都要有些堅持」。

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