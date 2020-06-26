盧寵茂建議新冠病毒檢測集中處理可降成本收費 (12:43)

早前有議員稱，港方機構新型冠狀病毒核酸測試的檢測費過高。香港大學深圳醫院院長盧寵茂今早（26日）出席港台節目表示，建議港府設立平台統籌採購核酸試劑，以及集中實驗室，包括公私營醫療機構，有助大大降低新冠病毒核酸測試成本，從而降低收費。
盧寵茂指出，本港醫院採用外國試劑成本達600港元，現時廣東省集體採購檢測試劑，每個試劑只需15港元，認為本港試劑成本能降低數百港元。
他說，現時內地每次總檢測費用只需約175元人民幣，而內地試劑質素及結果亦被認可；港大深圳醫院每日使用內地試劑為不少本地跨境學童做測試。
有關港府未來發出1000個「健康碼」，盧寵茂稱即平均每日有約150個檢測，他建議將檢測集中在一、兩間實驗室進行，認為分散於多個的實驗室進行檢測不符合成本效益，價錢較貴；他認為若集中進行，價格可降至500元或以下。
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