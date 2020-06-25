粵港健康碼最快下月初公布 議員批檢測費貴 化驗所：試用內地試劑盼降價

粵港澳三地政府將互認健康碼安排，陳肇始昨在立法會回應議員質詢時，只提及與廣東省政府積極考慮推出先導計劃。澳門方面，陳肇始稱正與當地政府商討，完成後再公布。她同日見記者時被問到健康碼是否粵港先行及原因，無正面回應。消息指出，政府目標最快7月初公布健康碼詳情；另有政府消息人士透露，現時食物及衛生局、政制及內地事務局、商務及經濟發展局、保安局等跨部門制定港版「健康碼」措施，已進入討論實際操作的細節問題。

正商操作細節 與澳門商討中

就粵港互認健康碼，陳肇始在立法會表示，先導計劃首階段限制獲豁免檢疫者的數目和適用範圍，會考慮合適分配限額機制，包括設預約制度，申領健康碼者須在出境前14天不曾離開香港或廣東，而在港府認可的機構做核酸檢測後若呈陰性，可在港取得「健康碼」，再轉換至廣東的「粵康碼」過境，毋須額外下載應用程式（另見稿）。

議員倡資助基層 陳肇始未回應

工聯會立法會議員郭偉強稱收到數百跨境家庭求助，盼過關探望親屬，又認為港方機構檢測費過高，盼港府資助基層。陳肇始回應計劃首階段會以便利必要往來者為主，知悉在公務、商務活動以外還有其他需要，冀盡快做好流程，在疫情穩定下慢慢涵蓋更多有不同需要者。她續稱，本港目前私營檢測費約1000至2000元，一直鼓勵及協助私營化驗所增加病毒檢測能力，透過市場競爭降低價格，並正與業界探討在保持檢測水平的大前提下降低成本，從而降低價格，但無正面回應會否資助檢測費。本報接獲三方消息指出，互認名單下香港的檢測機構，由早前8間增至最新的14間，新增嘉諾撒和浸會兩私家醫院等，整體獲認可的私院和私家化驗所各有7間（新增機構資料見表）。

港大深圳醫院院長盧寵茂稱，該院病毒檢測由廣東省統一採購，試劑由「中山大學達安基因公司」提供，每劑15元。該院病毒檢測收費175元人民幣，遠較港便宜。立法會議員陳凱欣稱，港方與粵方既可互認健康碼，意即承認粵方檢測技術，質疑港機構為何不引入內地試劑，又指港機構收費逾千，質疑「只有富人才受惠」，對基層及跨境工作者不公。

港安：未考慮內地劑 仁安：待檢測

獲認可機構中，香港和荃灣港安醫院回覆指，採用的試劑由德國及美國製造，暫無考慮引入內地檢測；港怡醫院用歐洲及美國試劑，養和醫院的主要來自德國，兩院未正面回應會否引入內地技術。仁安醫院目前用歐美試劑，至於會否引入內地試劑，則待檢測品質。同樣獲認可的金域檢驗，其首席營運總監黃庭欣表示，該公司未計醫生費的檢測費約1500元，稱後會測試內地製試劑準確度，再交衛生署確認，若效果理想冀7月引入內地試劑以調低檢測價格，但稱香港人工等成本較高，即使轉用，檢測費仍與內地有明顯差別。

林正財料暫每日3000額

行政會議成員林正財預料，首階段每日約2000至3000個免檢疫名額，認為再增加名額的難度在於粵方可能對香港的疫情「較緊張」，他又建議每日預留200至300名額作緊急的民生或人道需要。

明報記者

（抗疫新階段）