輔警總部捐血活動紅十字會職員掛示威飾物　警員索名不果活動腰斬 (19:10)

警方表示，警隊於23日與紅十字會在九龍灣輔警總部舉辦一場捐血活動，其間因該會一名職員的「行為操守令在場警務人員有所顧慮」，雙方即場溝通了解，警方評估活動繼續可能造成的風險後，決定暫停活動。警方稱一直支持紅十字會的活動，相信今次只屬個別事件，將會進一步與紅十字會溝通，期望日後繼續合作。

警隊內部流傳一則信息顯示，周二早上11時，流動捐血隊到輔警總部設立捐血站，一名穿制服的抽血員身上佩戴多個示威飾物，「包括迷你版豬嘴，黃頭盔，黑警死全家，對抗警暴等」。警方上級隨即向中心主管反映，並欲查問涉事姑娘姓名，但遭拒絕。信息稱，雙方交涉不果，最終捐血隊「拉隊離開」，停止捐血活動。據了解，當日到輔警總部的捐血隊約10人，原定早上11時至下午5時舉辦捐血活動，發生上述事件後，捐血活動於下午2時中止。

紅十字會輸血服務中心表示，當日一名員工「服務態度未如理想，引致部分捐血者不安」，中心職員已即時處理，活動單位經商議後決定暫停活動。中心為事件引起誤會致歉，稱會跟進，並重申醫護人員會恪守一視同仁原則，提供專業服務。

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