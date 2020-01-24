聶德權：內地《公務員法》無納入基本法附件三　港不適用毋須納公務員守則 (15:45)

聶德權解釋憲制上公務員的角色，稱特首由中央任命，對中央政府和香港特區負責，而香港公務員對香港特區政府負責，根據公務員守則，公務員要對在任特首和政府完全忠誠。他又說，香港公務員全名是「中華人民共和國香港特別行政區公務員」，要依香港制度和法律辦事，亦要兼顧香港是中華人民共和國一部分，才可周詳、全面履行職務。

民主黨黃碧雲批評聶德權將香港17萬名公務員完全政治化，破壞公務員體系，對其言論表示震驚。聶德權回應稱，「黃碧雲議員對我言論表示震驚，我都好震驚」，強調《基本法》條文要從整體上看。他解釋，「政治中立」是指不論公務員的政治信念如何，都要向特區政府負責，要不偏不倚履行政府訂定政策。

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