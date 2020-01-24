聶德權：內地《公務員法》無納入基本法附件三　港不適用毋須納公務員守則 (15:45)

公務員事務局長聶德權早前稱，香港公務員在「一國兩制」下同時是國家的公務員。民主黨主席胡志偉今日（24日）在立法會提出口頭質詢，質疑聶德權的說法有否法律依據、是否要香港公務員擁護社會主義和將內地《公務員法》納入特區的公務員守則。聶德權回應時引用《基本法》多條條文，表示香港特區是國家一部分，但實行高度自治，不實行社會主義制度，公務員等制度與內地不同；而且內地《公務員法》不適用於香港公務員，此法亦無納入《基本法》附件三，故毋須將相關公務員要求，納入到香港公務員守則。
聶德權解釋憲制上公務員的角色，稱特首由中央任命，對中央政府和香港特區負責，而香港公務員對香港特區政府負責，根據公務員守則，公務員要對在任特首和政府完全忠誠。他又說，香港公務員全名是「中華人民共和國香港特別行政區公務員」，要依香港制度和法律辦事，亦要兼顧香港是中華人民共和國一部分，才可周詳、全面履行職務。
民主黨黃碧雲批評聶德權將香港17萬名公務員完全政治化，破壞公務員體系，對其言論表示震驚。聶德權回應稱，「黃碧雲議員對我言論表示震驚，我都好震驚」，強調《基本法》條文要從整體上看。他解釋，「政治中立」是指不論公務員的政治信念如何，都要向特區政府負責，要不偏不倚履行政府訂定政策。