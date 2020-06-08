聶德權：港公僕亦是中國特區公僕 促注意雙重身分 工會：未見諸守則無所適從

聶：支持政策責任所在

聶德權昨出席民建聯舉行的「強化管治 尋找出路」圓桌會議稱，公務員是特區政府主要骨幹，要向特首及特區政府「絕對忠誠」。對於有公務員組織公開反對政府或政策，聶說會按公務員守則及規例處理。他並就公務員「政治中立」解釋，部分人認為政治中立是「兩邊都不幫」，但他認為公務員支持政府政策是理所當然和責任所在。

他說，公務員既是特區政府公務人員，「一國兩制」下同樣是中國香港特區政府的公務員，認為公務員執行職務時要考慮此兩重身分。他說未來會加強公務員國家觀念及意識，讓公務員認識及加強掌握《基本法》及《憲法》的憲制秩序。

將加強公務員國家觀念

另外，聶德權稱近年社會引起最大爭議的事件，包括反國教、佔領行動、反修例事件，共通點均牽涉內地，認為涉及內地的議題一定「炒得起」及激化矛盾，原因是內地與香港對一國兩制「理解與認識上，有好大落差」，引發矛盾，當中牽涉「擔心、恐懼、憂慮、抗拒、反對」，必須處理。

稱守則未提不可批政府

工會促交代出處

對於聶的雙重身分論，公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，過去未聽過有關說法，認為公務員會對此感到無所適從。他又指公務員只希望服務香港市民，若要轉變條件，涉及內地公務員制度，冀局方清楚交代。對於聶稱公務員言行不應與其身分有衝突，梁說《公務員守則》要求公務員履行公職時恪守政治中立，但無提公務員不可批評政府，「公務員下班後只是一個普通市民」，指聶說法「好似要求公務員24小時都要遵守《守則》」。

新公務員工會主席顏武周亦表示首次聽到公務員要思考「兩重身分」，稱《公務員守則》無提及，促政府交代出處；又冀交代若公務員遇上兩重身分有衝突的問題，應當如何處理。公務員總工會主席陳耀光表示未有聽聞「雙重身分」說法，惟他引述《公務員守則》第3.7段「不論本身的政治信念為何，公務員必須對在任的行政長官及政府完全忠誠」，認為特首由中央任命，公務員只要支持政府，等於已考慮了「第二重身分」。

明報記者

（港區國安法）

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