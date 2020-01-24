港區國安法｜楊潔篪對話蓬佩奧：反對G7外長聲明　中方立港區國安法決心堅定不移 (13:09)

內地官方新華社早前報道，當地時間6月16日至17日，楊潔篪應約與美國國務卿蓬佩奧在夏威夷舉行對話。

趙立堅引述楊潔篪表示，中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是中美雙方唯一正確選擇。在台灣問題上，楊潔篪強調，一個中國原則是中美關係的政治基礎。中方捍衛自身核心利益的決心和意志堅定不移。中方要求美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題。

在涉港問題上，楊潔篪指出，包括建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制在內的香港事務純屬中國內政，中方推進涉港國安立法的決心堅定不移。中方堅決反對美方干預香港事務的言行，堅決反對七國集團（G7）外長就涉港問題發表的聲明。中方敦促美方切實尊重中方主權，客觀、公正看待香港國家安全立法，停止以任何形式干預香港內部事務。

（央視新聞／新華社）

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