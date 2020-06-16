泰林電器二代掌舵人留2億遺產　遺孀與同居女友爭產 (21:45)

原告是林作為的妻子蔡惠英、兒子林偉力和林偉健；被告是林作為生前的同居女友譚雪梅，她與林作為育有兩子一女。林作為與蔡惠英早年開始辦理離婚手續，惟因林未能支付全數贍養費，雙方未能辦妥離婚手續。林作為生前與母親和弟弟林作禮共同持有彌敦道310號全棟，以及312號部分層數，亦即泰林旗艦店舖位的業權。

被告一方在開案陳辭表示，林作為1995年中風，其後健康情況轉差，以及淡出泰林電器的業務。林作為曾建議胞弟出售旗艦店舖位，惟遭胞弟反對，相關物業的業權最終由林作為、胞弟和母親平分。

被告一方又稱，林作為於1999年曾訂立遺囑，由被告繼承遺產；林其後因遺失遺囑，遂於2005年再訂立內容相同的遺囑。被告要求法庭按遺囑要求，頒令被告繼承遺產。

惟原告一方表示，林作為早於1987年訂立遺囑，當時安排原告繼承遺產。原告又質疑林作為於1999和2005年訂立遺囑時的健康狀態，要求法庭頒令1987年的遺囑有效。

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