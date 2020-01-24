圖看天后廟、太平清醮、盂蘭勝會今昔　「那些年的節慶」展出珍貴歷史檔案 (08:30)

長洲太平清醮、香港天后誕和香港潮人盂蘭勝會是香港非物質文化遺產，風俗傳統世代相傳。太平清醮的「平安包」起源於何時？香港最古老天后廟的歷史如何被發現？歷史檔案館正舉辦「那些年的節慶」展覽，透過歷史檔案和照片等，呈現3個節慶的今昔對照。
最古老天后廟
展覽共展出約80件歷史檔案、照片和刊物，來自歷史檔案館藏，以及民間借出的珍藏資料。其中最具歷史意義的展品，包括一批有關本港最古老天后廟——西貢大廟灣天后古廟（大廟）的檔案，顯示政府於1959年考察大廟灣一塊南宋時期的刻石，從而追溯大廟的歷史淵源。
平安包印「壽」字
歷史檔案又揭示太平清醮「平安包」的起源，昔日派發的包子印有「壽」字，「平安」的字樣則是在2005年搶包山比賽復辦時改印的。另外，檔案館根據收藏的香港潮人盂蘭勝會場地圖則，結合民間藏品，以多媒體形式呈現節慶情景。
市民可親身到香港歷史檔案大樓展覽廳參觀，亦可瀏覽網上展覽，載有珍貴的歷史圖像，以及與香港傳統節慶相關的歷史檔案。【展覽詳情】
歷史檔案館「那些年的節慶」展覽
日期：6月12日起 免費入場
時間：周一至五 上午9時至下午5時45分（公眾假期除外）
地點：觀塘翠屏道13號香港歷史檔案大樓 二樓展覽廳
網上展覽：www.grs.gov.hk
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