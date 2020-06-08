涉10．1油尖衝突　19人被控暴動罪 (21:30)

首案的被告依次為文員袁均穎（31歲）、黃蔚霖（23歲）、學生黎穎霖（23歲）、學生吳沛伶（18歲）、學生甄衛兒（18歲）、方穎雯（25歲）、運輸工人姚志杰（24歲）、學生宋昭鵬（24歲）、地盤工人彭漢深（29歲）、學生張俊軒（17歲）、雷健昌（29歲）、學生韋珍兒（22歲）、會計師梅卓羚（24歲）、學生聶穎君（22歲）、攝影師林耀基（26歲）、黃炎元（23歲）、售貨員鄭子健（27歲）及運輸工人陳文澤（19歲）。

控罪指稱，各被告於去年10月1日，與羅偉洛、李翠婷、何善航、楊任濤及其他不知名的人，在彌敦道尖沙嘴警署與長樂街之間的一段彌敦道參與暴動。

另外，方穎雯涉同日於油麻地彌敦道與眾坊街交界攜有彈弓及44粒鋼珠；宋昭鵬涉於同日在油麻地彌敦道454號至456號外攜有一支雷射筆；雷健昌涉於同日在油麻地彌敦道476號外攜有一支雷射筆；陳文澤涉於同日在油麻地彌敦道近永星里攜有兩支雷射筆。

次案的被告為家庭主婦林芳懿（21歲），她被控於同日與黃薃匡及其他不知名的人，在油麻地窩打老道與碧街之間的一段彌敦道參與暴動。

其中聶穎君今日沒有到庭應訊，辯方律師稱曾多次聯絡被告但未獲回應，裁判官遂頒下拘捕令通緝她。

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