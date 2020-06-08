新冠肺炎｜本港增一宗輸入個案　34歲女子從巴基斯坦返港 (17:15)

祿泉樓78歲女患者情況惡化須插喉

另外，醫管局表示，現時共有55名確診病人分別於9間醫院留醫，其中3人情況危殆，分別為個案595、1084和1092，其餘52人情況穩定。個案1092為居住祿泉樓8樓的78歲女患者，其所住單位在祿泉樓首名確診者、嘉里物流34歲蔬果包裝女工的對面。

據了解，該78歲婦右邊肺底部有肺花情況，昨晚情況惡化，至今早插喉。院方曾為她處方蛋白酶抑制劑（Kaletra），但因出現嚴重腹瀉而停藥，目前只接受干擾素治療。院方亦曾為婦人進行恢復血漿治療，但輸了兩包血漿後仍沒有改善。

由於新藥瑞德西韋臨牀研究的接收病人期限在5月30日完結，78歲婦未能受惠於新藥。與其居於祿泉樓8樓的34歲女患者早前因情況危急，醫護向藥廠提出特別用藥申請，趕上用藥「尾班車」，情況逐步好轉，聞氧的濃度由早前的70%減少至日前的40%。醫護今日嘗試為78歲婦使用IL-6單株抗體，期望能抑制體內的免疫風暴。

衛生防護中心籲祿泉樓仍未聯繫住戶盡快交樣本

衛生防護中心表示，截至今午4時，中心於沙田瀝源邨祿泉樓共收回1382個深喉唾液樣本瓶，當中8個因為樣本滲漏需要再次提交，1374個樣本已完成新冠病毒檢測，除上周二（2日）公布4個呈陽性反應的確診個案外，其餘樣本均呈陰性反應。中心亦共收回及檢測2115個葵聯邨聯悅樓樣本，沒有樣本呈陽性反應。

中心強烈呼籲及敦促該些仍未能取得聯繫的人務必盡快根據已發出的醫學測試令聯絡中心人員，並向中心提交其樣本，以便盡早檢測。

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