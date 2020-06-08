3男被控暴動非法集結等罪　准保釋至7月再訊 (17:30)

被告依次為報稱地盤安全監工的潘奕安（24歲）、廚師李昇俊 （21歲）及無業的施朗穎（19歲）。控罪指稱，潘奕安於2019年9月29日在銅鑼灣黃泥涌道參與非法集結；李昇俊於同日在銅鑼灣禮頓道及黃泥涌道交界參與暴動、襲擊警員8252、管有一支行山杖、一個能發出雷射光束的裝置、一支噴漆及一部無線電通訊收發器具；施朗穎則涉於同日在銅鑼灣禮頓道參與非法集結，並管有一支伸縮棍及一把鎅刀。

控方庭上透露，案件將轉介至區域法院。據了解，潘奕安當時在人群內只手持一把雨傘；李昇俊在案發時與7至8名示威者一同與警方對峙，在警方警告下並無離開，附近有人擲汽油彈及玻璃瓶。

翻查資料，施朗穎早前涉及另一宗已提堂案件，涉在去年11月18日在油麻地管有10個不同型號的六角匙及一個剪鉗，被控一項管有物品意圖摧毁財產罪。

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