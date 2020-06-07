港區國安法｜李柱銘：應由港府自行就國家安全立法 (14:35)

全國人大常委會將就港區國安法立法，曾參與《基本法》起草的民主黨創黨主席李柱銘今日（7日）出席無綫節目《講清講楚》時稱，中央繞過本港立法會進行國安法立法是破壞《基本法》，認為應該由港府自行就國家安全立法。
對於中央就港區國安法向港區人大代表、政協委員收集意見，李柱銘稱：「佢（中央）依家想要意見咩？佢已經話做咗決定就一定要做，然後就叫人喺街上簽名，叫國際機構支持，否則唔畀你做生意，銀行都要跪喺度啦。依家係叫你跪喺度贊成、同意佢做一樣嘢係破壞《基本法》嘅。」
他表示，根據《基本法》，全港只有一個機構可以立法，就是立法會，他說：「呢個立法會你（中央）已經控制多數，都唔用，直接在北京做，咁係違背《基本法》。」
行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀今早出席商台節目後，被問到港區國安法是否應有陪審團，她稱不太適合，因難以找陪審員，他們也可能不想參與國安法審訊，或是怕被「起底」。李柱銘回應稱，不明白她為何提出上述意見，「係咪驚陪審團唔肯判被告有罪？」質疑葉劉淑儀的說法是否指「法官就好容易管到？陪審團難管啲？」
港區國安法 相關報道：
良民證申請首5月增8% 教師去年安排女留學 今因國安法萌念移民
相關字詞﹕國安法 港區國安法 港版國安法 23條 23條立法 國安法香港 基本法附件三 香港國安法 國家安全法 人大 基本法 國安法內容 人大會議 一國兩制 基本法23條 李柱銘 編輯推介