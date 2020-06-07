港區國安法｜李柱銘：應由港府自行就國家安全立法 (14:35)

對於中央就港區國安法向港區人大代表、政協委員收集意見，李柱銘稱：「佢（中央）依家想要意見咩？佢已經話做咗決定就一定要做，然後就叫人喺街上簽名，叫國際機構支持，否則唔畀你做生意，銀行都要跪喺度啦。依家係叫你跪喺度贊成、同意佢做一樣嘢係破壞《基本法》嘅。」

他表示，根據《基本法》，全港只有一個機構可以立法，就是立法會，他說：「呢個立法會你（中央）已經控制多數，都唔用，直接在北京做，咁係違背《基本法》。」

行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀今早出席商台節目後，被問到港區國安法是否應有陪審團，她稱不太適合，因難以找陪審員，他們也可能不想參與國安法審訊，或是怕被「起底」。李柱銘回應稱，不明白她為何提出上述意見，「係咪驚陪審團唔肯判被告有罪？」質疑葉劉淑儀的說法是否指「法官就好容易管到？陪審團難管啲？」

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