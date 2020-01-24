鄧炳強：港區國安法立法有助打擊港獨　公安部：全力指導支持港警止暴制亂 (10:40)

鄧炳強稱，維護國家主權、安全和發展利益，是對香港特區的憲制要求，也是香港市民的切身利益，法規絕對無損「一國兩制」，不影響港人依法享有各項權利和自由，而且也增加投資者對香港的信心，對香港的穩定和未來發展非常重要。

另外，國務委員、公安部黨委書記、部長趙克志昨主持公安部黨委（擴大）會議，他在會上稱要嚴密防範、嚴厲打擊境內外敵對勢力滲透顛覆搗亂破壞活動，全力指導支持香港警隊止暴制亂、恢復秩序，堅決維護香港安全穩定。

（澎湃新聞/中新網）

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