鄧炳強：港區國安法立法有助打擊港獨　公安部：全力指導支持港警止暴制亂 (10:40)

全國人大表決昨日（28日）通過制訂「港區國安法」的決定草案。警務處長鄧炳強接受央視訪問時表示，全力支持從國家層面建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制，並稱現時本港在維護國家安全這件大事上有一個缺口，立法可以有效防範和遏制危害國家安全組織恐怖主義破壞行為的活動，有助打擊港獨勢力，恢復社會秩序，使香港成為更安全、更穩定的城市。
鄧炳強稱，維護國家主權、安全和發展利益，是對香港特區的憲制要求，也是香港市民的切身利益，法規絕對無損「一國兩制」，不影響港人依法享有各項權利和自由，而且也增加投資者對香港的信心，對香港的穩定和未來發展非常重要。
另外，國務委員、公安部黨委書記、部長趙克志昨主持公安部黨委（擴大）會議，他在會上稱要嚴密防範、嚴厲打擊境內外敵對勢力滲透顛覆搗亂破壞活動，全力指導支持香港警隊止暴制亂、恢復秩序，堅決維護香港安全穩定。
（澎湃新聞/中新網）
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