唐英年：中央機構部分執法人員　料日後可在港合法行動 (15:13)

中央為香港訂立國家安全法，全國政協常委唐英年表示不擔心決定會令大量資金撤出香港；中央按照《基本法》第18條行事，不認為是削弱「一國兩制」。他又指出，立法對穩定社會有積極作用，有利營商環境。

唐英年強調，立法對絕大部分市民都無影響，港人的言論和集會自由受到《基本法》保障，只有犯法的人，即與外國政府或政治組織聯繫、乞求外國干預中央或香港事務的人，才會受影響。

唐英年說，大眾如對立法有意見，可向全國人大常委譚耀宗表達，相信對方會向中央反映。

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