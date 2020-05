特首林鄭月娥今早(19日)在行政會議前見記者時,回應有關取消中學文憑試(DSE)歷史科試題的爭議,並聲稱引述南非前總統曼德拉的名言「The collapse of education is a collapse of the nation(教育的崩潰足以摧毁一個國家)」。相關名言事後被坊間質疑並非出自曼德拉,引起網民熱議。