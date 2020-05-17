8．31太子站事件被捕者批監警會報告「偏頗不全面」 (17:29)

3名8．31太子站事件的被捕者稱去年8月31日當天僅乘車經過港鐵站。Ice（化名）指出，當日在太子站內扶手電梯被捕後，有防暴警員用警棍打他及噴射胡椒噴劑，有警員經電梯走到月台時曾踩着被捕者的背部，但報告沒提及這點，批評報告片面及「避重就輕」。Big eye（化名）說當日被捕時沒有反抗，但被警員多度用警棍擊打左手關節及背部，事後需接受4個月物理治療。他認為警察達到目的後不應再用武力，質疑監警會沒探討警察使用武力的原則及行為有否犯錯。兩人已踢保，至今並沒有被起訴。

被捕後獲無條件釋放的教育大學學生會前會長梁耀庭稱，監警會沒接觸他們，質疑報告沒有全面反映事實，促請政府成立獨立調查委員會。他又認為當日警察無差別襲擊市民，質疑為何監警會接納警方聲稱能專業分辨市民或示威者的說法。三人稱不相信投訴警察課制度，不會向警方投訴。

林兆彬批評監警會「好似時事評論員」，沒調查事件，內容有預設立場，大部分篇幅批評示威者，沒質疑警方執法，無助解決政治問題。他將在區議會動議要求就警方執法及監警會制度作檢討。

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