監警會報告：7．1警風險評估有誤　未達保護立法會大樓行動目標 (15:25)

監警會觀點：

．7月1日情況顯示，警方風險評估有誤，無考慮立法會綜合大樓本身容易被人闖入的弱點，令「踏浪者行動」的目標「確保立法會綜合大樓完好」未能達成

．若警方有及早採取措施保護立法會綜合大樓，例如使用更堅固的圍欄作保護，便可達到當日的行動目標

監警會建議，警方應從7月1日事件汲取的教訓、檢討：

．調動及編配人手以同時處理數個大型公眾活動的能力

．警方在暴力示威有可能升級時及時評估的能力，以及識別可能面臨風險目標地點的能力

．警方評估風險的能力，並識別如何減低風險

．為每個面臨風險的目標制定減低風險措施，並因應情況轉變而定期檢討

．在立法會綜合大樓內部而非外圍設置防線的策略成效

．加以保護高風險目標，並制定通用策略以減少衝突

監警會報告提及的2019年7月1日事件詳情：

．7月1日的警方行動目標與6月9日及6月12日相同，就是保護整個政府總部範圍，確保政府總部正常運作；警方的警務理念是「及早防範，及早管控，及早介入」

．7月1日上午，立法會綜合大樓外有示威者與警方衝突；警方當日下午方制訂清場計劃，擬把示威者從立法會綜合大樓向東面驅散，但警察總部指揮及控制中心決定不執行該計劃

．當日下午民陣遊行後，逾千示威者在立法會大樓外聚集及試圖衝擊大樓

．當晚有人撬開立法會綜合大樓部分捲閘，向在閘後方戒備的警務人員投擲冒煙的白色粉末，警察總部指揮及控制中心認為，當時立法會綜合大樓的情況不適宜驅散示威者，遂於晚上8時51分指示警務人員撤退，其後示威者進入及破壞立法會

．7月1日晚上9時半過後，警方管理層指示警隊要為立法會綜合大樓內的情況制訂應對計劃

．警方於當晚11時40分，到達立法會綜合大樓一帶清場，至翌日凌晨警方進入大樓時，所有示威者已離開

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