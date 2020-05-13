祥華邨獨居七旬婦因封關困內地近日始回港　房署指欠租終止單位租約 (21:45)

民主黨北區區議員陳旭明表示，涉事75歲獨居老婦日前回港，仍在接受14日家居檢疫，「佢好守規矩，落街提款都唔敢，電話費又唔敢交」，得悉房屋署要收到單位後「嚇到幾晚都瞓唔着」。他又稱，今日（13日）陪同老婦到房屋署交租，得知署方重批租約。

繳回欠租獲重批租約

房屋署回覆本報查詢表示，祥華邨一名獨居長者因在今年2月及3月連續欠租，其間房屋署職員未能聯絡戶主，遂於3月31日按既定政策發出遷出通知書，終止有關公屋單位的租約。其後房屋署職員一直嘗試聯絡戶主，惟在遷出通知書於4月30日期滿後，仍未能聯絡上，直至5月8日，房署接獲街坊通知，表示戶主受疫情影響未能及時回港。發言人指出，戶主今日已清繳所有欠租，考慮到其特殊情況，房屋署酌情批准其重批租約申請。

另外，運輸及房屋局今日書面回覆立法會議員質詢時表示，2019/20年度房委會收回可供再編配的公屋單位有9972個，是過去5個年度最多，當中多於一半是戶主購置資助出售房屋而騰出。

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