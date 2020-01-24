保就業計劃5．25起接受網上申請　羅致光：料大部分工資補貼3至4周內發放 (18:47)

第一期「保就業」計劃：

．適用於今年6至8月，申請期為5月25日至6月14日，詳細申請程序及工資計算方程式等下周一（18日）公布

．合資格僱主及自僱者可在網上申請

．政府5月13日早上9時起設熱線183 6122及電郵，供僱主查詢申請資格、計算補貼方法等，熱線本周一至五早上9時至下午6時服務，申請期內延長至周一至周日服務

．僱主若於今年3月31日或之前，已開設僱員強積金戶口或職業退休計劃戶口，即可申請，補貼金額為每名僱員在指定月份月薪的五成，上限9000元

．自僱者只要在今年3月31日或之前已開設強積金戶口，而戶口於3月31日仍未取消，即合資格申請，補貼金額為一筆過7500元

．獲補貼的僱主須確保今年6至8月的受薪人數，不可少於今年3月的受僱人數，否則會被罰款，罰款計算方程式下周公布，考慮因素包括違規程度及僱員人數

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