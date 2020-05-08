三罷示威涉堵路藏武器指罵警員　8男1女提堂准保釋 (20:45)

報稱資訊科技經理的被告陳浩倫（34歲）暫毋須答辯，控罪指稱他於去年11月11日在柴灣道341至343號匯豐銀行外公眾地方，不斷重複及持續地指罵警員，以及煽動人群阻礙警員，歷時約3分鐘，意圖激使他人破壞社會安寧。他暫准以500元現金保釋外出。

另外3男1女涉嫌去年11月11日至12日在各區堵路，各被控一項在公眾地方造成阻礙罪，當中學生袁兆峰（21歲）、學生黃楚喬（17歲）、保安員黎進軒（22歲）和電腦技術員徐誌賢（20歲），分別被指在鴨脷洲橋道近鴨脷洲徑交界、銅鑼灣怡和街崇光百貨外、薄扶林及華富道交界和薄扶林消防局外，留下垃圾、垃圾桶、塑膠圍欄及交通圓筒等，對該處車輛及地方造成阻礙。另黎進軒再被控管有攻擊性武器，即一把剪刀、鎅刀和7條索帶。

4名報稱學生的周銘源（17歲）、姓嚴男童（16歲）、莫穎然（20歲）、周智宏（17歲），被控各一項管有適合作非法用途的工具或管有攻擊性武器罪，指稱他們分別於康怡廣場北外和筲箕灣愛秩序灣公廁外，藏有可折軍刀、三色塑膠帶、士巴拿、燒烤鉗、一包索帶及一卷膠帶等。

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