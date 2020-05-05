警員佐級會禁查選民冊上訴　稱應有權選擇是否呈報住址 (18:50)

代表員佐級協會的資深大律師陳樂信首先陳辭。他表示，市民在登記成為選民時，應有權選擇是否呈報個人住址，說其他國家如英國、加拿大亦有類似制度，認為本港亦可跟從。他又稱，選舉制度旨在透明公平，若警員因害怕被「起底」，不敢填寫住址登記為選民，放棄其投票權，會令選舉欠公允，有違選舉制度原意。

陳樂信強調，員佐級協會不是否定公眾監察選舉，而是希望引入機制，予選民申請不公開地址，再由選管會決定是否接納申請，此舉既可平衡選民個人私隱，讓他們安心投票，亦不會損害選舉的透明度或公正性。

陳樂信續說，透露一人住址，跟透露個人身分證號碼性質無異，進行「起底」的人可透過住址進一步得知其個人資訊，加上部分警員與家人同住，其家人甚至孩子亦可能會被「起底」，認為法庭須特別考慮這一點。聆訊未完，將由記協代表及選管會一方陳辭。

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