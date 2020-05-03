袁國勇：疫情放緩有條件放鬆防疫措施　港府將全民派可重用口罩 (13:30)

袁國勇表示，目前要重新檢視防疫措施，但放鬆關口措施是最後一環。他稱限聚令「一下子放寬不對，應一步一步看如何放寬」；被問到限聚令應否完全撤銷，或是增加聚集人數上限，他說港府都在考慮，認為要一步步及看反應進行，要在檢視食肆、卡拉OK等場所後，找出高危的傳播因素，採取措施減低交叉傳播機會，「如果不查清楚高危控制點，放寬好危險」。他在節目後補充，如市民在戲院佩戴口罩看電影，其間沒有飲食，難以禁止市民看電影，感染風險亦相對低。

他又透露，港府將會「全民派口罩」，項目由創新及科技局牽頭，該口罩可清洗及重用60次，他形容為「德政」，市民不需要為沒有口罩而擔心，環境保護也會好一些，「到時不可以賴沒有口罩而不戴」。

本港抗疫至今超過100天，袁國勇對本港捱過第一仗表示「感恩」，他感謝市民通力合作，祝市民身體健康，「在疫症中除了保持身體健康，希望大家有些反省，安靜下來時想一想香港如何向前行，如何互相幫助」，他說本港取得階段性成功，全賴科學實證及人與人之間的愛，希望能維持下去。

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