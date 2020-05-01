張竹君談抗疫百日感受：市民合作才可捱到現在 (18:15)

張竹君被問及抗疫百日感受時，首先讚記者「心水清」，「我都無數過（日子）」。她表示，政府針對疫情做了很多措施，若要說能否控制到疫情，很依靠市民注重個人和環境衛生。她認為港人或因於2003年「對付過SARS」，故在新型冠狀病毒疫情中比其他地方的人更有警覺性，加上疫情相關消息在香港傳播得快，市民反應很快且「算有耐性」，「大家一齊共同合作才可抗疫到、捱到𠵱家」。

有記者問張竹君「闊別熒幕」5日期間有否放假或外出郊遊放鬆，但張竹君沒有回應，只說「關於我個人的問題，我想就不要再說了」。

一同出席疫情記者會的醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲則表示，抗疫100天對醫管局來說是「大起大跌」，曾經歷隔離設施及個人保護裝備不足，慶幸在前線醫護人員緊守崗位、共同努力，加上市民合作保持社交距離和個人衛生，疫情最近稍為緩和。她呼籲市民不要鬆懈，「希望我們可以一齊打贏這場仗」。

對於大批市民趁連日假期恢復外出，張竹君提醒市民要繼續保持社交距離和個人及環境衛生，出外時要戴口罩，乘搭公共交通工具和吃飯時要特別小心。

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