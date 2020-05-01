張竹君談抗疫百日感受：市民合作才可捱到現在 (18:15)

本港由1月23日發現首宗來自武漢的新型冠狀病毒個案確診至今100天，今日（5月1日）新增兩宗由外地輸入的確診個案，過去5日因「零確診」暫停的衛生署疫情記者會因此再次舉行。衛生防護中心傳染病處主任張竹君在會上被問及抗疫百日的感受時表示，控制本港疫情是靠市民共同合作才可「捱到𠵱家」。
張竹君被問及抗疫百日感受時，首先讚記者「心水清」，「我都無數過（日子）」。她表示，政府針對疫情做了很多措施，若要說能否控制到疫情，很依靠市民注重個人和環境衛生。她認為港人或因於2003年「對付過SARS」，故在新型冠狀病毒疫情中比其他地方的人更有警覺性，加上疫情相關消息在香港傳播得快，市民反應很快且「算有耐性」，「大家一齊共同合作才可抗疫到、捱到𠵱家」。
有記者問張竹君「闊別熒幕」5日期間有否放假或外出郊遊放鬆，但張竹君沒有回應，只說「關於我個人的問題，我想就不要再說了」。
一同出席疫情記者會的醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲則表示，抗疫100天對醫管局來說是「大起大跌」，曾經歷隔離設施及個人保護裝備不足，慶幸在前線醫護人員緊守崗位、共同努力，加上市民合作保持社交距離和個人衛生，疫情最近稍為緩和。她呼籲市民不要鬆懈，「希望我們可以一齊打贏這場仗」。
對於大批市民趁連日假期恢復外出，張竹君提醒市民要繼續保持社交距離和個人及環境衛生，出外時要戴口罩，乘搭公共交通工具和吃飯時要特別小心。
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