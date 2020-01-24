【Emily Online】張竹君不開記者會仍上班　連續82日返工因要「睇檔」 (22:15)

事關衛生署每日都要等到下晝1點幾至2點，先知道當日有無確診個案，張竹君朝早要返辦公室「睇檔」，等化驗結果，有個案就準備開記者會，無個案就可以早啲放工返屋企抖吓。

除咗張竹君，衛生署上上下下其實唔少人都仍然過緊無假放嘅日子，包括幾個高層。疫情雖然稍為緩和，但每日仍有數以百計、以至千計嘅人入境，衛生署每日要睇住所有航班，安排乘客去亞洲國際博覽館或富豪東方酒店等候檢測結果，成個流程要好精準，功夫實在唔少。

對於坊間對張竹君嘅厚愛，有政府中人話都算係疫情中嘅好事，畀巿民知衛生署真係有專家，呢份觀眾緣，佢話係用血同汗換返嚟。

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