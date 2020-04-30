資深大律師麥高義病逝　大律師事務所發悼文：他相信法律會令香港更好 (18:03)

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據了解，麥高義近月患上血癌，曾在瑪麗醫院接受治療，身體一度好轉。有不具名律師透露，本周二與麥高義仍有聯繫，詎料昨日聞悉噩耗。麥高義的長子、大律師麥劍祺本周二亦如常代表前行會成員張震遠就涉嫌串謀詐騙案上庭。與麥高義創立金葉大律師事務所的資深大律師布思義，亦對麥高義突然離世感到震驚。

原籍新西蘭的麥高義來港已32年，他是少數懂得廣東話的外籍資深大律師，平日多以英文打官司的他偶爾在庭上陳辭時，亦會以半鹹半淡廣東話「爆肚」一些地道用語，有時也令法官忍俊不禁。與麥高義有接觸的法庭記者稱，他為人熱情、幽默、風趣，對其清晰易明的英語陳辭印象很深刻；麥高義亦深信法律必須令所有人、包括不諳法律知識的人都明白，所以很樂意回答法庭記者的提問，他希望法庭記者都能正確無誤地把法庭上的情況透過文字告知一般市民。

有法庭記者說，近年本港社會運動頻繁，擅長刑事法及公共法案件（司法覆核）的麥高義，其客戶除了城中名富豪，去年亦代表佔中三子戴耀廷、陳健民及朱耀明。大律師有一項專業守則「Cab Rank Rule」、即「不可拒聘原則」，無論大律師如何看待客人的品格或信念，只要客人願意付一般的費用，案件屬於其執業範圍，他都不能拒接案件，而麥高義的客戶是來自社會上不同層面。

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