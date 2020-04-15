【消委會報告・食鹽】兩款岩鹽金屬物超標　4海鹽含微塑膠 (12:57)

兩款超標岩鹽：

「The Original Himalayan Crystal Salt」喜馬拉雅山水晶幼鹽檢出的鉛含量為每公斤3毫克，超過香港將於今年11月實施的《食物攙雜（金屬雜質含量）修訂規例》上限、內地標準（每公斤2毫克）及食品法典委員會的上限（每公斤1毫克）。

「加康栢」秘魯天然淺粉紅岩鹽粗粒及人手採集檢出的總砷含量為每公斤0.55毫克，略超過香港修訂規例、內地標準及食品法典委員會的上限（每公斤0.5毫克）。

消委會亦首次在海鹽樣本檢出多種微塑膠，4款樣本為：

．「City'Super」幼海鹽

．「裕華國貨」天然海鹽

．「食益寶」有機天然海粗鹽

．「Cape Herb & Spice」南非海鹽

消委會指出，樣本中的微塑膠可能是來自受污染的原料或產品的塑膠包裝。

另外，「Viking Salt」煙熏鹽檢出具致癌性的多環芳香烴，或與樣本經煙熏製有關，是唯一一款總評只取得1分（總分5分）的樣本。

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