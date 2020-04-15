【消委會報告】6款消毒酒精含甲醇（附名單） (10:17)

消委會指出，6款消毒酒精樣本甲醇含量介乎0.007%至0.0336%，雖然不會引發急性中毒，但產品標示用途為消毒，市民在洗傷口時，酒精有機會直接進入血液；另有人經常利用這類消毒酒精自製搓手液，或用作日常家居清潔，攝入分量亦會提升。消委會已將相關測試結果交予海關跟進。

6款驗出含甲醇消毒酒精（甲醇濃度）

． 免洗手酒精消毒噴霧75%（0.0336%）

． SONYAU 75% External Spray Compound alcohol disinfectant（0.0321%）

．小野田Onoda 消毒酒精Rubbing Alcohol 75%（0.0305%）

．Toppa 消毒酒精Rubbing Alcohol 75%（0.0292%）

．護安身 消毒火酒 75%（0.0185%）

．浮來春 75% 酒精消毒液（0.007%）

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