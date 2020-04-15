【消委會報告】6款消毒酒精含甲醇（附名單） (10:17)

新型冠狀病毒疫情下，消毒酒精需求增。消費者委員會上月11日至13日在本港購買24款消毒酒精樣本，並委託本地一間實驗所進行酒精成分測試，發現6款樣本含有甲醇（Methanol），其中濃度最高的是在北角洪記批發（香港）有限公司買到的「免洗手酒精消毒噴霧75%」，甲醇濃度達0.0336%。
消委會指出，6款消毒酒精樣本甲醇含量介乎0.007%至0.0336%，雖然不會引發急性中毒，但產品標示用途為消毒，市民在洗傷口時，酒精有機會直接進入血液；另有人經常利用這類消毒酒精自製搓手液，或用作日常家居清潔，攝入分量亦會提升。消委會已將相關測試結果交予海關跟進。
6款驗出含甲醇消毒酒精（甲醇濃度）
． 免洗手酒精消毒噴霧75%（0.0336%）
． SONYAU 75% External Spray Compound alcohol disinfectant（0.0321%）
．小野田Onoda 消毒酒精Rubbing Alcohol 75%（0.0305%）
．Toppa 消毒酒精Rubbing Alcohol 75%（0.0292%）
．護安身 消毒火酒 75%（0.0185%）
．浮來春 75% 酒精消毒液（0.007%）